US-Shutdown droht: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Aktienentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag fester

30.09.25 09:26 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 0,113 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -3,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 0,113 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,113 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,112 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 262.938 Stück.

Bei einem Wert von 0,275 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 142,365 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,978 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Laut Analysten dürfte BrainChip im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

