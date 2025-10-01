BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,111 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die BrainChip-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,111 EUR ab. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,110 EUR nach. Bei 0,113 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 51.901 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 146,721 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,085 EUR am 04.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 23,630 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net