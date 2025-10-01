DAX23.992 +0,5%Est505.551 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.221 +2,1%Euro1,1736 ±-0,0%Öl65,80 -1,9%Gold3.880 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Top News
DHL-Aktie legt zu: Roboter und KI - Innovationszentrum eröffnet DHL-Aktie legt zu: Roboter und KI - Innovationszentrum eröffnet
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Aktienkurs im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochmittag mit Verlusten

01.10.25 12:06 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,111 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr rutschte die BrainChip-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,111 EUR ab. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,110 EUR nach. Bei 0,113 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 51.901 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 146,721 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,085 EUR am 04.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 23,630 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung