DAX24.116 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,19 +2,1%Nas22.636 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1755 +0,2%Öl65,42 -2,5%Gold3.877 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochnachmittag in Rot

01.10.25 16:10 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochnachmittag in Rot

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,4 Prozent auf 0,112 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:08 Uhr ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 0,112 EUR. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,110 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,113 EUR. Zuletzt wechselten 130.753 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 144,960 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 24,175 Prozent Luft nach unten.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung