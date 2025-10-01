BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochnachmittag in Rot

BrainChip im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,4 Prozent auf 0,112 EUR ab.

Um 16:08 Uhr ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 0,112 EUR. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,110 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,113 EUR. Zuletzt wechselten 130.753 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 144,960 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 24,175 Prozent Luft nach unten.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net