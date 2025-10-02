BrainChip Aktie News: BrainChip schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 0,9 Prozent auf 0,114 EUR.

Um 11:43 Uhr stieg die BrainChip-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,114 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,118 EUR zu. Bei 0,113 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt wechselten via BMN 1.914 BrainChip-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 148,421 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,083 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,105 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass BrainChip im Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net