BrainChip Aktie News: BrainChip zündet am Montagmittag Kursrakete

06.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 7,6 Prozent auf 0,127 EUR zu.

Die BrainChip-Aktie konnte um 11:41 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,6 Prozent auf 0,127 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,127 EUR. Mit einem Wert von 0,119 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 298.844 Stück gehandelt.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 116,562 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 32,965 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

