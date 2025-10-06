DAX24.431 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.348 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.879 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1713 -0,1%Öl65,16 +1,2%Gold3.957 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight
18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Blick auf BrainChip-Kurs

BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagnachmittag im Bullenmodus

06.10.25 16:10 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagnachmittag im Bullenmodus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 7,4 Prozent im Plus bei 0,127 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,13 EUR 0,01 EUR 7,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:56 Uhr 7,4 Prozent im Plus bei 0,127 EUR. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,127 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,119 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 403.889 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,275 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 53,933 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,085 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 32,806 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung