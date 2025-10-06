BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagnachmittag im Bullenmodus

Blick auf BrainChip-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 7,4 Prozent im Plus bei 0,127 EUR.

Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:56 Uhr 7,4 Prozent im Plus bei 0,127 EUR. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,127 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,119 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 403.889 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,275 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 53,933 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,085 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 32,806 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net