BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Donnerstagmittag seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 0,130 EUR.

Die BrainChip-Aktie wies um 11:51 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 0,130 EUR. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,130 EUR zu. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,127 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,127 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 78.525 Aktien.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 111,556 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,085 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,515 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 01.09.2026.

