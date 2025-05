BrainChip Aktie News: Bullen treiben BrainChip am Freitagvormittag an

Blick auf BrainChip-Kurs

Die Aktie von BrainChip zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im BMN-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 10,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 10,4 Prozent auf 0,138 EUR zu. Bei 0,139 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,134 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Bisher wurden via BMN 52.360 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,283 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 105,217 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,083 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,783 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2025 veröffentlicht. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net