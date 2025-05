BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Mittag hoch

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Zuletzt sprang die BrainChip-Aktie im BMN-Handel an und legte um 7,2 Prozent auf 0,134 EUR zu.

Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 7,2 Prozent im Plus bei 0,134 EUR. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,139 EUR. Mit einem Wert von 0,134 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 52.577 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,283 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 111,343 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,083 EUR). Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 61,252 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.09.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net