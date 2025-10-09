DAX24.660 +0,3%Est505.644 -0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.158 -0,9%Euro1,1617 -0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.041 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX in Grün - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- DroneShield, NVIDIA, Diginex, BYD, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagmittag
Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

09.10.25 12:06 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 0,141 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,14 EUR -0,00 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie wies um 11:58 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 0,141 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,136 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,138 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 129.528 BrainChip-Aktien.

Bei 0,283 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 101,136 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,083 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 69,434 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung