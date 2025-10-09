BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

BrainChip im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 0,141 EUR.

Die BrainChip-Aktie wies um 11:58 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 0,141 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,136 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,138 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 129.528 BrainChip-Aktien.

Bei 0,283 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 101,136 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,083 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 69,434 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net