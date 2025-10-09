BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag höher
Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 0,142 EUR.
Die Aktie legte um 09:11 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,3 Prozent auf 0,142 EUR zu. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,142 EUR an. Bei 0,142 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 39.701 BrainChip-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 0,275 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 48,325 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 40,099 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.
In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
