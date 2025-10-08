DAX24.513 +0,5%Est505.626 +0,2%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,07 +0,5%Gold4.034 +1,3%
BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Mittag kräftig

08.10.25 12:08 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 6,9 Prozent im Plus bei 0,143 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere um 11:58 Uhr 6,9 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die BrainChip-Aktie bei 0,143 EUR. Bei 0,136 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 607.883 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 92,162 Prozent Luft nach oben. Bei 0,085 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,518 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

