BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Mittag kräftig
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 6,9 Prozent im Plus bei 0,143 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere um 11:58 Uhr 6,9 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die BrainChip-Aktie bei 0,143 EUR. Bei 0,136 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 607.883 BrainChip-Aktien den Besitzer.
Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 92,162 Prozent Luft nach oben. Bei 0,085 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,518 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd
Analysen zu BrainChip Holdings Ltd
Keine Analysen gefunden.