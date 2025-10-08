BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Mittag kräftig

Aktie im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 6,9 Prozent im Plus bei 0,143 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere um 11:58 Uhr 6,9 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die BrainChip-Aktie bei 0,143 EUR. Bei 0,136 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 607.883 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 92,162 Prozent Luft nach oben. Bei 0,085 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,518 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net