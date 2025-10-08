DAX24.429 +0,2%Est505.624 +0,2%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto17,00 -0,5%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.546 +1,2%Euro1,1614 -0,4%Öl66,00 +0,4%Gold4.037 +1,3%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag auf grünem Terrain

08.10.25 09:28 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 3,9 Prozent.

Um 09:17 Uhr konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,9 Prozent auf 0,139 EUR. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,140 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,136 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 316.447 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,696 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 38,805 Prozent sinken.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

