BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 3,9 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 09:17 Uhr konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,9 Prozent auf 0,139 EUR. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,140 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,136 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 316.447 BrainChip-Aktien den Besitzer.
Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,696 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 38,805 Prozent sinken.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.
