BrainChip Aktie News: BrainChip verteuert sich am Dienstagnachmittag kräftig

07.10.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 12,8 Prozent.

Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere um 15:56 Uhr 12,8 Prozent. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,139 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,127 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.162.965 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 105,385 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 57,294 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

