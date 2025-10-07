BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag höher

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 0,130 EUR zu.

Um 11:54 Uhr ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 0,130 EUR. Bei 0,136 EUR erreichte die BrainChip-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,127 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.465 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. 111,376 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,090 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,746 Prozent.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net