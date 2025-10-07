BrainChip Aktie News: Hausse bei BrainChip am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BrainChip. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 7,9 Prozent auf 0,135 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 7,9 Prozent auf 0,135 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,136 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,127 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 56.000 Stück.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 50,945 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 0,090 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,210 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net