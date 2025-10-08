BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochnachmittag auf Höhenflug

So bewegt sich BrainChip

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 8,0 Prozent auf 0,143 EUR.

Um 15:45 Uhr stieg die BrainChip-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 8,0 Prozent auf 0,143 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,143 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,140 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 29.241 BrainChip-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 92,847 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,090 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,816 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net