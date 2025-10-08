DAX24.602 +0,9%Est505.644 +0,5%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.952 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,23 +0,8%Gold4.045 +1,5%
So bewegt sich BrainChip

08.10.25 16:10 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochnachmittag auf Höhenflug

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 8,0 Prozent auf 0,143 EUR.

Um 15:45 Uhr stieg die BrainChip-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 8,0 Prozent auf 0,143 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,143 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,140 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 29.241 BrainChip-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 92,847 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,090 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,816 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

