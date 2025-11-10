DAX23.985 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.315 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,42 -0,4%Gold4.095 +2,4%
Aktie im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Nachmittag hoch

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 43,5 Prozent auf 0,108 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,03 EUR 43,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:53 Uhr 43,5 Prozent im Plus bei 0,108 EUR. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,108 EUR zu. Mit einem Wert von 0,096 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.500 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 155,576 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,090 EUR ab. Mit Abgaben von 16,264 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

