BrainChip Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BrainChip

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 1,8 Prozent auf 0,111 EUR.

Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:43 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 0,111 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,109 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,109 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.623 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 155,135 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,135 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

