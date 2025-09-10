BrainChip Aktie News: BrainChip wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BrainChip. Der BrainChip-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,2 Prozent auf 0,110 EUR.

Die Aktie notierte um 11:36 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 0,110 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,109 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,111 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 67.170 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,275 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. 149,410 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,085 EUR am 04.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,797 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net