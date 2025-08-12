DAX24.210 +0,8%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.722 +0,6%Nas21.703 +0,1%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1722 +0,4%Öl65,82 -0,4%Gold3.363 +0,5%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

13.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 0,114 EUR.

BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR -0,00 EUR -1,87%
Das Papier von BrainChip befand sich um 15:44 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,9 Prozent auf 0,114 EUR ab. Im Tief verlor die BrainChip-Aktie bis auf 0,111 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,113 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 21.006 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 148,421 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 0,083 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 27,105 Prozent Luft nach unten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

