BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 0,110 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 0,110 EUR. Die BrainChip-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,105 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,111 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 55.808 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,283 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 157,455 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,083 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,455 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net