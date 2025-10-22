BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Vormittag freundlich

BrainChip im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 0,115 EUR zu.

Um 09:11 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 0,115 EUR nach oben. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,115 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,111 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 50.343 Stück.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 138,990 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 26,023 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net