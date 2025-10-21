DAX24.275 +0,1%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.302 -1,3%
BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Dienstagvormittag

21.10.25 09:22 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Dienstagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 0,115 EUR nach.

Die BrainChip-Aktie notierte um 09:05 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 0,115 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,114 EUR. Zuletzt wechselten 8.000 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,275 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 58,303 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,764 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

