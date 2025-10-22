DAX24.315 -0,1%Est505.683 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,06 +0,7%Gold4.087 -0,9%
BrainChip Aktie News: BrainChip zieht am Mittwochmittag an

22.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von BrainChip zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,9 Prozent auf 0,115 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,10 EUR -0,01 EUR -5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:53 Uhr ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 0,115 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,115 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,111 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 293.370 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 139,407 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,894 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

