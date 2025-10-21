BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag verlustreich

Kurs der BrainChip

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 0,114 EUR abwärts.

Die BrainChip-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,9 Prozent auf 0,114 EUR ab. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,111 EUR. Mit einem Wert von 0,114 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 207.288 BrainChip-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 58,339 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,699 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net