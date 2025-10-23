BrainChip Aktie News: BrainChip verliert am Donnerstagmittag

BrainChip im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,8 Prozent auf 0,113 EUR ab.

Der BrainChip-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 0,113 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,105 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,111 EUR. Zuletzt wechselten 170.371 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 150,177 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,083 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 26,590 Prozent Luft nach unten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net