BrainChip Aktie News: BrainChip verliert am Donnerstagmittag

23.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,8 Prozent auf 0,113 EUR ab.

Der BrainChip-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 11:44 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 0,113 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,105 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,111 EUR. Zuletzt wechselten 170.371 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 150,177 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,083 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 26,590 Prozent Luft nach unten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

