DAX24.146 -0,8%Est505.636 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,63 -5,6%Nas22.740 -0,9%Bitcoin92.934 -0,7%Euro1,1615 +0,1%Öl62,48 +1,3%Gold4.034 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 adidas A1EWWW Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Darum legen die Ölpreise erneut zu Darum legen die Ölpreise erneut zu
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochnachmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Notierung im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip verliert am Mittwochnachmittag

22.10.25 16:08 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip verliert am Mittwochnachmittag

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 0,110 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 16:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,3 Prozent auf 0,110 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,109 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,111 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 501.357 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 59,942 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Abschläge von 22,727 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung