BrainChip Aktie News: BrainChip verliert am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 0,110 EUR nach.

Die Aktie verlor um 16:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,3 Prozent auf 0,110 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,109 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,111 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 501.357 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 59,942 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Abschläge von 22,727 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

