Aktie im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Nachmittag um Nulllinie

23.10.25 16:08 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 0,115 EUR.

Bei der BrainChip-Aktie ließ sich um 16:04 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 0,115 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,115 EUR zu. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,108 EUR ein. Bei 0,114 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 104.261 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 58,303 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,085 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 25,764 Prozent Luft nach unten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

