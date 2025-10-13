DAX24.386 +0,6%Est505.576 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,91 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.416 +0,1%Euro1,1603 -0,1%Öl63,66 +2,5%Gold4.075 +1,4%
Aktie im Fokus

BrainChip Aktie News: Anleger schicken BrainChip am Vormittag tief südwärts

13.10.25 09:23 Uhr
BrainChip Aktie News: Anleger schicken BrainChip am Vormittag tief südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 5,7 Prozent im Minus bei 0,125 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,13 EUR -0,01 EUR -5,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:18 Uhr ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 5,7 Prozent auf 0,125 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BrainChip-Aktie bis auf 0,124 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,130 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 166.350 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 119,680 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 32,000 Prozent wieder erreichen.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

