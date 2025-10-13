BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag tiefer
Die Aktie von BrainChip gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 0,131 EUR.
Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 16:00 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 0,131 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,123 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,131 EUR. Zuletzt wurden via BMN 269.702 BrainChip-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 0,283 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 116,514 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,083 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 57,401 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.
