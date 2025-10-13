BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 0,131 EUR.

Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 16:00 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 0,131 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,123 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,131 EUR. Zuletzt wurden via BMN 269.702 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,283 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 116,514 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,083 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 57,401 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net