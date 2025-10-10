DAX24.625 +0,1%Est505.631 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1577 +0,1%Öl64,95 -0,4%Gold3.993 +0,4%
BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit negativen Vorzeichen

10.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BrainChip-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 0,133 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,14 EUR -0,00 EUR -2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 08:55 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 0,133 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,133 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,135 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 62.071 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 107,089 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,085 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,897 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

