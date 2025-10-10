DAX24.610 ±0,0%Est505.623 ±-0,0%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.082 +0,3%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1574 +0,1%Öl63,56 -2,6%Gold3.987 +0,3%
Aktie im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagnachmittag höher

10.10.25 16:09 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagnachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Zuletzt ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 0,138 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,13 EUR -0,01 EUR -5,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:02 Uhr konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 0,138 EUR. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,142 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,135 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 207.134 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 49,782 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 62,235 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

