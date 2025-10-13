DAX24.304 +0,3%Est505.558 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1579 -0,3%Öl63,73 +2,6%Gold4.078 +1,5%
Aktienentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit roten Vorzeichen

13.10.25 12:04 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 0,130 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,13 EUR -0,01 EUR -5,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:03 Uhr ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 0,130 EUR. In der Spitze fiel die BrainChip-Aktie bis auf 0,124 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,130 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 237.400 Stück.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 110,583 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,816 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

