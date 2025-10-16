BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 0,4 Prozent auf 0,125 EUR ab.

Das Papier von BrainChip gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:14 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 0,125 EUR abwärts. Bei 0,124 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,125 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 1.399 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 56,038 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,253 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BrainChip im Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net