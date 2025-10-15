BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Blick auf BrainChip-Kurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 0,129 EUR.

Die BrainChip-Aktie konnte um 09:15 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 0,129 EUR. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,131 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,129 EUR. Zuletzt wechselten 56.800 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 53,023 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,109 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net