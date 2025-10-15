BrainChip Aktie News: BrainChip präsentiert sich am Mittag fester

So bewegt sich BrainChip

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BrainChip. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 3,2 Prozent auf 0,130 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 0,130 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BrainChip-Aktie sogar auf 0,132 EUR. Bei 0,128 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 3.406 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 118,014 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Bei 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 56,318 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net