DAX24.216 -0,1%Est505.617 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,40 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1625 +0,1%Öl62,47 +0,3%Gold4.199 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX leicht im Plus -- China-Exportbeschränkungen lasten auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi Die clevere Alternative zum Tagesgeld: Geldmarktnahe-ETFs von Amundi
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
So bewegt sich BrainChip

BrainChip Aktie News: BrainChip präsentiert sich am Mittag fester

15.10.25 12:04 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip präsentiert sich am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BrainChip. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 3,2 Prozent auf 0,130 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR -0,01 EUR -4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr ging es für das BrainChip-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 0,130 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BrainChip-Aktie sogar auf 0,132 EUR. Bei 0,128 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 3.406 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 118,014 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Bei 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 56,318 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung