BrainChip Aktie News: BrainChip legt am Mittwochnachmittag zu

So entwickelt sich BrainChip

Die Aktie von BrainChip zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,5 Prozent auf 0,128 EUR zu.

Das Papier von BrainChip legte um 16:01 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 0,128 EUR. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,131 EUR zu. Bei 0,129 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 157.976 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 53,350 Prozent niedriger. Am 04.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,085 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 33,646 Prozent Luft nach unten.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net