BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagvormittag im Aufwind

So entwickelt sich BrainChip

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 0,212 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:19 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,6 Prozent auf 0,212 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,215 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,211 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 85.225 Stück.

Am 23.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,320 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 50,754 Prozent zulegen. Am 05.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,090 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 57,587 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net