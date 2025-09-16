BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

DAX23.426 +0,4%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.649 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl67,96 -0,8%Gold3.665 -0,7%
17.09.25 09:27 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,8 Prozent auf 0,114 EUR.

Um 08:54 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 0,114 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die BrainChip-Aktie bei 0,114 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,112 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.305 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 140,666 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,085 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 25,504 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

