BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,8 Prozent auf 0,114 EUR.

Um 08:54 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 0,114 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die BrainChip-Aktie bei 0,114 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,112 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.305 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 140,666 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,085 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 25,504 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net