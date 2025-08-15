DAX24.285 -0,3%ESt505.424 -0,5%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.933 ±-0,0%Nas21.614 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,58 -0,8%Gold3.338 +0,1%
BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

18.08.25 16:10 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,110 EUR an der Tafel.

Die BrainChip-Aktie bewegte sich um 15:43 Uhr kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,110 EUR. Bei 0,117 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,110 EUR. Bei 0,114 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 200.075 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,283 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 157,455 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,083 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 24,455 Prozent wieder erreichen.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net

