BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

19.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,1 Prozent auf 0,114 EUR ab.

BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -6,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BrainChip befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,1 Prozent auf 0,114 EUR ab. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,108 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,114 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 408.021 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 58,521 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Mit Abgaben von 25,373 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 02.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.

Redaktion finanzen.net

