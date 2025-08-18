DAX24.393 +0,3%ESt505.473 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,99 -0,7%Gold3.345 +0,4%
BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip verzeichnet am Dienstagmittag herbe Einbußen

19.08.25 12:05 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip verzeichnet am Dienstagmittag herbe Einbußen

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -6,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 0,110 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,108 EUR. Mit einem Wert von 0,110 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via BMN 2.718 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 157,455 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,083 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,455 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net

