DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip schießt am Nachmittag hoch

22.09.25 16:11 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip schießt am Nachmittag hoch

Die Aktie von BrainChip zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 0,116 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:40 Uhr sprang die BrainChip-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 0,116 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,116 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,115 EUR. Bisher wurden via Tradegate 55.882 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 137,338 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,534 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

