BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 4,1 Prozent auf 0,112 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:56 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 0,112 EUR. In der Spitze fiel die BrainChip-Aktie bis auf 0,112 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,115 EUR. Bisher wurden via Tradegate 19.610 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 59,177 Prozent niedriger. Am 04.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,175 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net