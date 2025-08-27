BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Donnerstagvormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 4,1 Prozent auf 0,112 EUR ab.
Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:56 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 0,112 EUR. In der Spitze fiel die BrainChip-Aktie bis auf 0,112 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,115 EUR. Bisher wurden via Tradegate 19.610 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 59,177 Prozent niedriger. Am 04.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,175 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.
Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.
