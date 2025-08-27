DAX24.146 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Donnerstagvormittag

28.08.25 09:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 4,1 Prozent auf 0,112 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:56 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 0,112 EUR. In der Spitze fiel die BrainChip-Aktie bis auf 0,112 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,115 EUR. Bisher wurden via Tradegate 19.610 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 59,177 Prozent niedriger. Am 04.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,175 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

