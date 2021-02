Umfrageteilnehmer spekulieren: Sollte GE im Wasserstoffsektor Plug Power oder FuelCell ins Visier nehmen?

• GE bereits mit einigen Kooperationen im Segment• Umfrage: FuelCell oder Plug Power als geeigneter Zukauf?• Umfrageergebnisse nicht eindeutig

Die Wasserstoffbranche gilt als einer der Zukunftsmärkte mit einem möglichen Milliardenpotenzial. Inzwischen gibt es mit Plug Power oder FuelCell etablierte Player am Markt. Auch Traditionskonzerne wie Siemens und der US-Konkurrent General Electric haben mehr als nur ihre Fühler nach der Branche ausgestreckt.

GE mit Partnerschaften im Wasserstoff-Bereich

Der US-Mischkonzern GE hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Partnerschaften in diesem Segment geschlossen. Darunter war auch eine Kooperation mit BP: Mit dem Konzern haben die US-Amerikaner einen Deal zur gemeinsamen Entwicklung und Nutzung von Technologien für mindestens fünf Kraftwerke geschlossen. Und auch der deutsche Uniper-Konzern gehört zu den GE-Partnern, nachdem beide Unternehmen eine Zusammenarbeit bei klimafreundlichen Erdgas-Anlagen geschlossen haben, die auch die verstärkte Verwendung von klimafreundlichem Wasserstoff in den GE-Gasturbinen zum Ziel haben soll, wie es in einer Pressemitteilung von Uniper hieß.

Umfrage: Sollte GE im Sektor zukaufen?

Angesichts der Zukunftsaussichten in diesem Segment könnte auch eine Übernahme eines etablierten Marktplayers ein richtungsweisender Schritt sein. Doch lohnt sich der Kauf von Wasserstoffkonzernen wie FuelCell Energy oder Plug Power für die US-Amerikaner? Dieser Frage ist das US-amerikanische Finanzportal Benzinga nachgegangen und hat 1.000 Tradern und Investoren die Frage gestellt: Sollte GE noch in diesem Jahr eines der beiden Unternehmen übernehmen und wenn ja, welches würde besser zu General Electric passen? Die Umfrage wurde im Februar 2021 durchgeführt und soll quer durch diverse Bevölkerungsschichten über 18 Jahre erfolgt sein.

Die Umfrageergebnisse fielen dem Portal zufolge recht eng aus. "Das Sentiment war recht eng beieinander", heißt es auf dem Portal. 39 Prozent der Befragten hielten demnach den Kauf von FuelCell im Jahr 2021 für empfehlenswert, während 43 Prozent der Umfrageteilnehmer in einer Übernahme von Plug Power bessere Chancen sahen. Keines der beiden Unternehmen zu übernehmen, dafür stimmten noch knapp 18 Prozent der Befragten.

Plug Power als Analystenliebling

Tatsächlich ist im direkten Vergleich auch bei Analysten PlugPower die beliebtere Aktie. Mit einem durchschnittlichen "Overweight"-Rating und einem Durchschnittskursziel, das noch über dem aktuellen Börsenkurs liegt, (67,35 US-Dollar bei einem aktuellem Börsenpreis von 50,23 US-Dollar am 18. Februar 2021) gehört der Anteilsschein zu den Lieblingsaktien der Experten im Wasserstoffsektor. JPMorgan-Analyst Paul Coster hatte den Brennstoffzellen-Hersteller zuletzt sogar als das "beste Unternehmen seiner Klasse" bezeichnet.

Die Kursaussichten für FuelCell sind hingegen vergleichsweise schwach. Für einen Großteil der Analysten ist der Anteilsschein eine "Halten"-Position, das Durchschnittskursziel liegt mit 13 US-Dollar massiv unterhalb des aktuellen Börsenkurses.

Teurer Einkauf von Know How und Geschäft

Doch eine Beliebtheit bei Analysten sagt noch nichts darüber aus, ob eines der beiden Unternehmen eine logische und sinnvolle Ergänzung des GE-Geschäfts wäre. Tatsächlich ist PlugPower mit einer Marktkapitalisierung von rund 38,26 Milliarden US-Dollar ein deutlich teurerer Preisbrocken als FuelCell, dessen Börsenwert sich auf rund 7,13 Milliarden US-Dollar beläuft. Ein nicht unerheblicher Preisunterschied auch für einen Unternehmensgiganten wie General Electric. Ob GE tatsächlich einen der beiden Konzerne als möglichen Übernahmekandidaten ins Auge gefasst hat, ist nicht bekannt.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carsten Reisinger / Shutterstock.com, Plug Power Inc