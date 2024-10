Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 65,92 EUR ab.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 65,92 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,92 EUR ein. Bei 66,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 23.716 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,38 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 6,89 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,12 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,70 EUR an.

Brenntag SE veröffentlichte am 13.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,23 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent verringert.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 12.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 4,65 EUR je Aktie aus.

