Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge

Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 05.05.2022 16:22:00 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 74,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,40 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 123.861 Brenntag SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2021 auf bis zu 87,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 17,00 Prozent zulegen. Bei 64,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 91,68 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 09.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.041,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.876,20 EUR in den Büchern standen.

Am 11.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Brenntag SE.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,63 EUR je Aktie.

