Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Mittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 12:22 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 60,96 EUR. Mit einem Wert von 60,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92.600 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (81,76 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 25,49 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,58 EUR am 13.10.2022. Mit einem Kursverlust von 13,70 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.11.2022. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5.100,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 36,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.738,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Brenntag SE am 08.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.03.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,47 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Brenntag-Aktie verliert: Aktionär von Brenntag-Übernahmeziel Univar fordert formales Verfahren

Brenntag-Aktie tiefrot: Vorläufige Übernahmeverhandlungen mit Univar Solutions bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag