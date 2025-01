Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE steigt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 57,08 EUR.

Um 15:47 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 57,08 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 57,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.821 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Mit einem Zuwachs von 52,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,88 EUR am 13.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 3,85 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,04 EUR. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 76,70 EUR.

Brenntag SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,82 EUR gegenüber 1,18 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,07 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Brenntag SE am 12.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

